Fatshark forklarer Xbox-eksklusiviteten på Warhammer 40,000: Darktide

I løpet av dette året skal svenske Fatshark slippe Warhammer 40,000: Darktide, som er en Warhammer 40K-variant på suksessen Warhammer: Vermintide 2. Det betyr mye co-op-action mot fiender som Poxwalkers, Imperial Guardsmen og Ogryns. Denne gangen blir nærkamp kuttet ned på til fordel for skytevåpen for å bedre representere 40K-universet.

Men når Warhammer 40,000: Darktide slippes kommer det kun til PC og Xbox Series, hvilket har fått mange til å lure på hvorfor det er eksklusivt til Microsofts format (Vermintide 2 var dog også tidseksklusivt på Xbox). Da GamingBolt nylig fikk muligheten til å snakke med utviklerne om saken, svarte de følgende:

"We have worked with Microsoft for many years, and they are a great partner. We are very happy with what we've been doing together with them with Vermintide 2, so now we're building on that and will be doing more exciting things with them in the future. Also, it's no secret, releasing on multiple platforms takes time, and we are ensuring that we can do a simultaneous release to PC and Xbox this way."

Forhåpentligvis betyr det en skikkelig polert opplevelse som drar nytte av hestekreftene i Xbox Series på beste vis ved lanseringen.