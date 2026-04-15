FaZe Clan avduker et nytt akademiprogram som tar sikte på å oppdage "fremtidige superstjerner"

FaZe Clan ønsker å finne neste generasjon av esports og gaming superstjerner, alt gjennom et nytt akademiprogram som organisasjonen har lansert. Det regnes som FaZe Up Next, og selv om informasjon relatert til prosjektet er knapp som det ser ut, blir vi fortalt følgende.

"Vi introduserer FaZe Up Next, vårt akademiprogram dedikert til utvikling og konkurranse av pro-spillets fremtidige superstjerner."

FaZe Clan, under sine høyder på slutten av 2010-tallet og tidlig på 2020-tallet, ansatt et stort antall skapere og esports-stjerner, men etter å ha unnlatt å finne en plass som et børsnotert selskap, og mistet nesten hele sin verdsatte verdi, kuttet teamet bånd med mange av disse personene for i stedet å fokusere sin innsats på et mer kortfattet antall muligheter. Dette trekket ser ut til å vise at FaZe Clan har funnet fotfeste igjen og er klar til å begynne utvidelsen til akademiperspektiver og fremtidens talent.