FaZe Clan er 2025 Six Invitational-mestere

Fansen fikk virkelig det de ønsket seg ut av årets Six Invitational. Det fremste Rainbow Six: Siege konkurransedyktige arrangementet serverte nettopp en elektrisk finale der de to toppseedede lagene på vei inn i turneringen fant seg mot hverandre i den store finalen.

Den franske Team BDS og den brasilianske FaZe Clan klarte begge å slå billetten til den blockbuster siste kampen i arrangementet, med sistnevnte lag som til og med måtte løpe hansken og overleve eliminering seks ganger før de tjente en finaleplass. Det stemmer, FaZe Clan befant seg i Lower Bracket Round 1 og klarte å overleve, og slo ut Team Liquid, Virtus.pro, Team Falcons, Spacestation Gaming, Unwanted, og Furia underveis og før da også overvinne Team BDS også.

Dette resultatet har ført til at FaZe Clan drar hjem med 1 million dollar i lommene og også det berømte trofeet, mens Team BDS må skynde seg tilbake til Europa med halen mellom beina og nøyer seg med 450 000 dollar som følger med å netting en andreplass.

