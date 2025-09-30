FaZe Clan har benket Rain

HQ

Det er få spillere i all esport som har hatt så lang levetid som Håvard "rain" Nygaard. Den norske spilleren har vært en stor stjerne i den konkurrerende Counter-Strike -verdenen i over et tiår, hvor mesteparten av tiden hans har blitt brukt som en viktig del av FaZe Clans suksess.

Rain har vært med i FaZe Clans startoppstilling i nesten et tiår, da han signerte for laget tilbake i januar 2016. Imidlertid vil han ikke nå tiårsmarkeringen som starter, ettersom FaZe Clan har tatt beslutningen om å benke Rain i forsøket på å la nytt talent fylle ut og hjelpe det med å finne suksess.

I en kommentar til avgjørelsen forklarer FaZe Clan "Etter 3541 dager på CS-listen vår har vi tatt den svært vanskelige avgjørelsen om å flytte rain til benken.

"Håvard er fortsatt en spiller i verdensklasse, og karrieren hans er langt fra over. Vi er så takknemlige for alle minnene vi har skapt sammen, og du vil alltid være en legende i FaZe-familien vår."

Rain har også siden publisert en uttalelse der han forklarer at han er "stolt" av det han har oppnådd med teamet, og at hans "reise i CS2 er langt fra over" ettersom han "ikke trekker seg tilbake".

Se hele uttalelsen nedenfor.