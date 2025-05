FaZe Clan legger S1mple til sitt Counter-Strike 2 -team

HQ

FaZe Clan har vært ute etter å styrke rekkene til sitt Counter-Strike 2 -lag for sent, i et forsøk på å se det komme tilbake til fjelltoppen. Dette har ført til beslutningen om å benke Helvijs "broky" Saukants og å skaffe seg en av de største Counter-Strike -spillerne gjennom tidene som en del av en låneavtale med Natus Vincere.

Det stemmer, Oleksandr "s1mple" Kostyljev er satt til å bære FaZes signatur svart og rødt de neste ukene, alt mens organisasjonen konkurrerer i IEM Dallas og deretter BLAST.tv Austin Major etter det.

Det er ikke noe ord om hva som vil skje med s1mple etter dette, ettersom kunngjøringen fra Natus Vincere bare legger til :

"Den legendariske NAVI AWPer Oleksandr "s1mple" Kostyliev vender tilbake til pro-scenen. Han vil bli med FaZe Clan på lån.

"s1mple vil hjelpe laget deres på to kommende store turneringer: IEM Dallas 2025 og BLAST.tv Austin Major 2025.

"Vi ønsker Oleksandr lykke til i kampene fremover!"

IEM Dallas kommer veldig snart og vil skje mellom 19. og 25. mai, og vil bli fulgt av Austin Major mellom 2. og 22. juni.