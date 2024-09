FaZe Clan-medlem Nickmercs om Dr. Disrespects forsvarstale: "Jeg kuttet båndene, for det er åpenbart utilgivelig"

HQ

Det var nylig at vi rapporterte at en av verdens mest populære streamere, Dr. Disrespect, hadde kommet tilbake etter en lengre pause for å svare på kritikken om at Twitch hadde lekket informasjon om at han hadde kontaktet og sendt eksplisitte meldinger til en mindreårig.

I sin forløsnings-stream snakket The Doc om hvordan han bare tilsto det på begynnelsen av sommeren for å "lure idiotiske falske journalister", og at han faktisk ikke skrev noe upassende til den 17 år gamle jenta. Han benyttet også anledningen til å dele ut noen saftige smeller til tidligere venner og kolleger TimtheTatman, Zaner, Nickmercs og Ninja, som alle tok avstand fra Doc samtidig som det ble kjent hva han hadde gjort for å fortjene sin livstidsutestengelse fra Twitch. FaZe Clan-medlemmet og streameren Nickmercs har nå tatt opp dette i sitt siste innlegg, og han legger ikke fingrene imellom når det gjelder sin tidligere kompis.

Nickmercs via X:

"Denne tilbakestående Dr. Disrespect er gift, har barn og nærmer seg 40. Innrømmer å ha sendt upassende meldinger til en mindreårig. Hans ord, ikke mine. Så jeg kuttet kontakten, for det er åpenbart utilgivelig. Nå er jeg en bedriten venn fordi jeg ikke støtter ham??? En gjeng med tilbakestående idioter på denne appen."

Fansen likte imidlertid ikke Nicks bruk av begrepet: "Vær så snill Nick, jeg vil gjerne at du bytter ut R-ordet med noe annet. Hunden min ble diagnostisert med tilbakeståendhet, og det er ikke et ord man bare kan slenge rundt seg på den måten."