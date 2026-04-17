FaZe Clan ser ut til å få sin Counter-Strike 2 innsats tilbake på sporet ved å signere ny hovedtrener

HQ

I en periode på begynnelsen av 2020-tallet var FaZe Clan uten tvil det beste Counter-Strike 2 laget i verden. Organisasjonen vant en mengde turneringer og så ukuelig ut, men så falt det hele fra hverandre, og siden den gang har den slitt med å gjenskape et minimum av den samme suksessen.

For dette formål var FaZe Clans siste virkelig vellykkede store turnering StarLadder Budapest Major i desember 2025, da den endte på andreplass, og bare tapte for den nåværende konkurransedyktige behemoth, Team Vitality. Men selv dette er ikke en seier, og det er dette FaZe Clan håper å endre ved å ta med seg en ny hovedtrener.

Niclas "enkay J" Krumhorn er hentet fra ENCE med håp om at den tyske treneren kan få laget tilbake til vinnersporet. Denne endringen vil naturligvis se Dominik "GruBy" Świderski flytte tilbake til en analytikerposisjon også.

Når det gjelder når vi neste gang ser FaZe Clan, vil den vises på BLAST Rivals Spring 2026-turneringen fra slutten av april og deretter reise til USA for IEM Atlanta i midten av mai etterpå.