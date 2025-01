FaZe Clan signerer EliGE for sin Counter-Strike 2 -tropp

HQ

For å starte 2025 har FaZe Clan bestemt seg for å styrke og ytterligere støtte sitt Counter-Strike 2 -team med en helt ny signering og rostertillegg. Denne gangen er det en tidligere Complexity -stjerne som er anskaffet, ettersom Jonathan "EliGE" Jablonowski slutter seg til FaZes rekker i tide til IEM Katowice i slutten av måneden.

FaZe Clan FaZe kunngjorde denne signeringen i en kort X-video som du kan se nedenfor. Håpet vil være at EliGE er signeringen som laget trenger for å returnere det til vinnende måter i 2025, og bygger videre på det utrolige året som organisasjonen hadde i 2023. Den viktigste fangsten er at EliGE ikke har vunnet noe større siden 2019 i løpet av hans Team Liquid glansdager, noe som betyr at dette vil være en sjanse for ham å komme tilbake til fjelltoppen like mye som det er for FaZe Clan.