FaZe Vegas ble kalt Major II-mester på Call of Duty League's Birmingham-baserte arrangement

Den nåværende regjerende Call of Duty League-mesteren på OpTic Texas har truffet en ganske merkelig hake i sin tittelforsvarssesong, ettersom organisasjonen har klart å bli nummer to på de to Majors i den pågående sesongen. Etter å ha unnlatt å beseire Paris Gentle Mates i Major I, mislyktes laget bare en gang til i løpet av den siste helgen på Major II.

Arrangementet ble arrangert på DreamHack Birmingham som det første Call of Duty League-arrangementet som forlot Nord-Amerika på mange år, og arrangementet inneholdt en stor finale som satte OpTic Texas mot FaZe Vegas, en kamp som slett ikke gikk i retning av de regjerende mesterne.

Etter fem kart kom FaZe Vegas ut på topp etter å ha beseiret OpTic Texas 4-1, for både å sikre trofeet, dra med $ 150,000 XNUMX i premiepenger, og også en skifer med Call of Duty League-poeng som løfter FaZe Vegas til andreplass denne sesongen, bare 20 poeng bak de regjerende mesterne.

Når det gjelder hva som er neste for CDL, starter kvalifiseringskampene for Major III 17. april foran hovedarrangementet som skjer i midten av mai.