FC Barcelona introduserer ny maskot, men den brakte ikke mye hell

FC Barcelona fylte nettopp 125 år. Fotballklubben, som huser stjerner som Robert Lewandowski og Lamine Yamal, og tidligere Leo Messi, feiret det i en seremoni i Barcelona med hele laget (herrer og damer) og spesielle gjester ... inkludert CAT, den nye klubbmaskoten.

Det er aldri for sent å introdusere en maskot, og Barça-fansen har fått en ny, sjarmerende katt å heie på ved spesielle anledninger. CAT er en villkatt, et urfolk i Catalonia, og navnet er et åpenbart dobbelt ordspill. Hodet er formet som Barcelonas emblem, inkludert de fire røde stripene over det gule i det katalanske flagget.

Ifølge klubbens offisielle nettside har CAT ikke noe spesifikt kjønn, "den kan være både hann og hunn og er dermed et symbol på modernitet og inkludering", og favner alle idretter under FC Barcelonas paraply.

CATs første dag på jobb, med æresavspark på Barças første kamp etter bursdagen, brakte dessverre ikke mye hell med seg, da laget tapte 1-2 mot Las Palmas: første gang laget fra Kanariøyene vant i Barcelona siden 1971.