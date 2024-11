Leo Messi blir gjenforent med en annen FC Barcelona-veteran i Inter Miami

HQ

Inter Miami har nærmest blitt en "amerikansk Barcelona-filial", etter at flere Barça-legender har flyttet dit: Sergio Busquets, Jorbi Alba, Luis Suárez og, selvfølgelig, Leo Messi.

Nå er en annen Barcelona-veteran klar for Inter Miami, men denne gang utenfor banen: Javier Mascherano er så godt som bekreftet som manager.

Gerardo "Tata" Martino, den argentinske treneren som trente MLS-klubben i halvannet år (han trente også Barcelona i 2013-14), trakk seg av "strengt personlige årsaker". Hans erstatter forventes å bli Javier Mascherano, ifølge journalisten César Luis Merlo.

Mascherano spilte i Liverpool (fra 2007 til 2010) og åtte år i FC Barcelona, hvor han vant to Champions League-titler og fem Ligas. Han la opp som spiller i 2020 og ble trener for Agentinian U20, men ifølge journalisten vil han gjenforenes med vennene sine i Barcelona når han går til Inter Miami for neste MLS-sesong.

Den ordinære MLS-sesongen starter i februar. Inter Miami (på østkonferansen) fikk rekorden for flest poeng og mål i MLS-historien, men ble senere uventet eliminert i MLS Cup-sluttspillet mot Atlanta United.