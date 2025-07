FC Barcelona planlegger en stor hyllest til Leo Messi i forbindelse med gjenåpningen av Camp Nou

HQ

Selv om Leo Messi har vært uten tilknytning til FC Barcelona siden august 2021, da den argentinske stjernen forlot klubben i tårer på grunn av klubbens økonomiske problemer, er han fortsatt og vil for alltid være knyttet til den katalanske klubben, etter å ha tjent i over to tiår, først i ungdomslagene siden 2000, og vunnet dusinvis av titler, inkludert fire Champions League-titler og ti ligatitler. Dermed er det naturlig at FC Barcelona ønsker å hylle fotballspilleren, som for tiden trives i Inter Miami, når deres stadion, Spotify Camp Nou, avslutter ombyggingsarbeidene.

Det sier kilder fra nyhetsbyrået EFE, som forteller at planen er at nye Camp Nou skal stå helt ferdig om ett år, før sesongen 2026/27. Da vil Messi bli invitert til åpningsseremonien på stadion, som også vil fungere som en hyllest til fotballspilleren.

Etter å ha spilt på Olympiastadion i Barcelona i årevis, som eies av byen, vil laget returnere til Camp Nou neste sesong, med oppstart i august, et forsinket comeback som først var forventet å skje midtveis i forrige sesong. Arbeidene vil imidlertid fortsette i minst ett år, med et uttrekkbart tak og en økning av kapasiteten til 105 000 tilskuere.

Hvis arbeidene blir forsinket igjen, vil hyllesten til Messi ikke finne sted før hele stadionet er ferdigstilt, og det vil ikke skje før i 2026/27-sesongen. Det er mulig at Messi allerede har lagt opp da, men det er ventet at den åttedobbelte Ballon d'Or-vinneren vil forlenge med ett år til i MLS-klubben, der han har gjenforent seg med mange tidligere Barça-spillere som Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets og trener Javier Mascherano.