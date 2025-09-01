FC Barcelona snubler i Vallecas med pinlig VAR-feil

HQ

FC Barcelona går inn til den første landslagspausen i LaLiga med en bitter ettersmak, etter uavgjort 1-1 mot Rayo Vallecano søndag kveld. En uavgjort som var nærmere et tap for Barça hadde det ikke vært for Barças keeper, Joan García, som var den eneste spilleren som fikk ros av Hansi Flick etter kampen.

Kampen var imidlertid preget av kontroverser: VAR fungerte ikke under hele første omgang, og det inkluderte et straffespark av Chavarría på Lamine Yamal, som senere ble omgjort og brakte Barça i ledelsen. Handlingen var imidlertid ikke klar, og siden VAR ikke fungerte, kunne ikke dommeren se på handlingen, så hans første instinkt sto. Og publikum i Vallecas, nabolaget sør for Madrid som for bare tre dager siden feiret kvalifiseringen til UEFA Conference League, var i ekstase.

På slutten og underveis i kampen klaget spillere og ledere fra begge lag over den skandaløse og pinlige situasjonen: å spille en ligakamp, eller halvparten av den, uten VAR. Men Rayo Vallecano-supporterne har litt mer tyngde i klagene sine, ettersom de fleste dommeravgjørelsene skadet dem, inkludert straffesparket og to offsidemål. Til slutt var Barça heldige som dro fra Vallecas med ett poeng...