Fearless trekker seg fra Overwatch 2

Zeta Division definitivt har en av de mest imponerende vaktlistene i den konkurransedyktige Overwatch 2 verdenen akkurat nå, ettersom hele laget består av tidligereOverwatch League veteraner, og til og med noen få tidligere OWL-mestere. Eller det var i det minste tilfelle.

Fordi Zeta Division vil miste talentene til Lee "Fearless" Eui-Seok. Tankspilleren, tidligere kjent for å være en OWL-mester med Shanghai Dragons, har bestemt seg for å trekke seg fra konkurransedyktig Overwatch, noe som betyr at vi ikke lenger får se ham kjempe i turneringer rundt om i verden.

Dette betyr også at Esports World Cup -arrangementet som ble avsluttet i forrige uke og så Zeta Division komme seg til semifinalen, var siste gang Fearless konkurrerte på et større arrangement.