Fede Álvarez gir fakkelen videre til Romulus-oppfølgeren

Etter suksessen med Alien: Romulus er en oppfølger nå offisielt på vei - men uten Fede Álvarez i regissørstolen. I stedet fokuserer Álvarez på å skrive manus og produsere filmen sammen med Ridley Scott. I et intervju med TooFab avslørte Álvarez :

"Vi er faktisk nettopp ferdig med manuset til en oppfølger til Romulus. Men jeg kommer til å gi stafettpinnen videre som regissør. Jeg skal produsere den sammen med Ridley Scott, vi skal produsere den sammen, og vi prøver nå å finne en ny filmskaper som kan komme inn."

Álvarez argumenterer for at det ligger i seriens DNA å la nye regissører ta over, akkurat som alt en gang begynte med Scott selv. Hva oppfølgeren skal hete, hvem som skal regissere den, og når den får premiere, er fortsatt ukjent. Álvarez innrømmet også at han ennå ikke har hatt tid til å se TV-serien Alien: Earth, til tross for at han har hørt positive ting om den. Det som imidlertid er sikkert, er at Alien-serien fortsetter å ekspandere.

Hvem vil du se regissere den neste Alien-filmen?