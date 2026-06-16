Det enkleste ordspillet ville være å si at « Coward » er en modig film om homoseksualitet i krigstid. Den åpenbare sammenligningen ville være å sette Lukas Dhonts film om første verdenskrig opp mot Los Javis’ «La bola negra», som utspiller seg under den spanske borgerkrigen, ettersom begge tar for seg det samme hovedtemaet. Tilfeldigvis er begge også sterkt forankret i teaterverdenen, så det var den enkle sammenligningen mange av oss gjorde mellom de to konkurrerende filmene på filmfestivalen i Cannes. Men hovedforskjellen er ganske klar: « Coward » er en enklere, mer direkte fortelling som prioriterer fokus, rytme og virkningen av historiens vendepunkter i en enkelt, veldefinert bue, fremfor den poetiske raffinementet i den andre filmens tre sammenflettede fortellinger.

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Dermed fremstår « Coward » også som en film med godt tempo, mye enklere og mer underholdende å se på, uten fyllstoff eller kompliserte pretensjoner. Når det er sagt, følte jeg – og dette er mitt eneste ankepunkt mot hele strukturen – at i stedet for å avslutte på et høydepunkt, svekkes filmen mot slutten, når den allerede har gitt deg sine beste øyeblikk.

Coward Filmanmeldelse på Gamereactor.

Et interessant kontekstuelt element her er at vi ikke snakker om slutten av 30-tallet eller 40-tallet, slik tilfellet oftest er andre steder. Dette er den store krigen, der vi følger en gruppe belgiske soldater i støttefunksjon på frontlinjen. Å sette en «coming-out»-historie inn i rammen av et par tiår tidligere i århundret føles friskt og nesten ufortalt. Og det faktum at de yter støtte (bærer ammunisjon, henter sårede eller døde, fungerer som forsterkninger, mater fanger… eller tisser i suppen sin) gjør også dette til en ganske annerledes krigsfilm.

For meg var imidlertid de sterkeste øyeblikkene ikke nødvendigvis knyttet til den voksende romansen mellom Emmanuel Macchias Pierre og Valentin Campagnes Francis. Filmen klarte å røre meg litt mer da den større gruppen av unge gutter synger sammen for å gi seg selv styrke før grusomhetene. Filmen starter med en av disse sangene med en gang, og Dhont bruker bevisst dette sentrale virkemiddelet et par ganger senere, og viser mestring av det gjennom nærbildene blant folkemengdene. Og i tillegg til guttenes sang, er det en minneverdig teatersang med bombene som faller som bakgrunnsmusikk.

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Faktisk er « Coward » en vakker film å se på fra begynnelse til slutt. Jeg setter pris på den smarte bruken av farger, der man satser på varmere toner og oransje nyanser for å understreke de menneskelige båndene, men alltid på en subtil måte, samtidig som den også byr på kaldere, slagkraftige skyttergravsscener.

Et annet interessant trekk er hvordan skuespillerne og karakterene deres utvikler seg på flere måter gjennom filmen. Det ser ut til at Macchias Pierre, den «høye nykommeren» Pierre, er og vil forbli vår nesten taus hovedperson her, mens han oppdager sin seksualitet, sin feighet og sitt mot i ulike situasjoner. Campagnes Francis får imidlertid stadig større tilstedeværelse og betydning, fra å være et klart formål i begynnelsen, til å ta over kollegaens rolle og bli den virkelige hovedpersonen her, noe som gjør det uklart hvem som har hovedrollen. Karakteren hans starter selvsikker og frempå, som en motvekt til Pierres nøling, men uten å røpe handlingens vendinger, kan vi si at han også blir mer forsiktig og fornuftig med tiden. Det er et snev av Don Quijote og Sancho-dynamikk her som for meg skilte seg tydelig ut.

Disse teknikkene fungerer godt fordi manuset er godt, med gjennomtenkte dialoger som gjør alle karakterene enda mer troverdige, men også takket være det nevnte tempoet og, fremfor alt, de enestående prestasjonene fra disse to skuespillerne. Dualiteten mellom feighet og tapperhet utforskes fra ulike vinkler, og la oss si at Pierres forræderimoment og Francis’ spente mimesekvens vil bli værende i minnet mitt i lang tid.

«Vi danser mens de dør»

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Men til tross for all den friskheten og finessen som vises det meste av tiden, gjør den svakere siste tredjedelen og den forutsigbare handlingen med lite eller ingen overraskelser eller gjenopplivende vendinger (noe som ironisk nok er det motsatte av teatret disse soldatene bruker som flukt) at « Coward » som helhet føles svakere enn noen av de fantastiske delene. «Frou frou».