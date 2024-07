Feil i Gran Turismo 7 sender biler ut i verdensrommet

HQ

En feil i juli-oppdateringen til Gran Turismo 7 får biler til å skyte opp i himmelen i høy hastighet. Flere brukere har rapportert (med morsomme videoer) at biler etter gårsdagens oppdatering blir til raketter og går i bane, noe som ikke er riktig. Hvis du vil få deg en god latter denne fredagen, kan du ta en titt nedenfor.

Det er ikke veldig ofte på dette tidspunktet at Polyphony Digital får så alvorlige feil som den som dukket opp i Gran Turismo 7s nylige oppdatering 1.49, selv om studioet allerede har rapportert at det er klar over feilen og at den for øyeblikket blir lappet.

La oss håpe de i det minste etterlater en Kerbal Space Program-plakat å huske.