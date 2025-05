Fem historiske kjøretøy i ny Forza Motorsport Racing Heroes Car Pack

HQ

Racing Heroes Car Pack er nå lansert på Forza Motorsport, og byr på en skikkelig nostalgitripp for alle racingfans og de som har fulgt serien opp gjennom årene. Denne nye DLC-en gir deg tilgang til fem ikoniske biler som feirer motorsportens gylne tiår.

Blant tilleggene er 1987 Porsche 962C, 1990 Jaguar XJR-12 og 1971 Ferrari 512 M - biler som satte standarden på Le Mans og andre legendariske baner. Pakken koster rundt €10 og er inkludert for Car Pass spillere. En mildt sagt fin fortsatt innsats fra Turn 10 for å tilfredsstille fansenes ønsker, som sammen med den nylig utgitte Fujimi Kaido, viser at spillet fortsetter å trives. Sjekk ut traileren nedenfor.

Kommer du til å skaffe deg Racing Heroes Car Pack?