Femke Bol var tidligere frivillig i friidretts-EM, og nå har hun vunnet elleve medaljer for Nederland

HQ

Femke Bol har gledet det lokale publikummet i Apeldoorn ved å vinne Nederlands første gullmedalje - og første gull totalt - under innendørs-EM i friidrett i 2025, som fant sted denne helgen.

Det var på 4x40 meter mixed, et lag bestående av Nick Smidt, Eveline Saalberg, Tony van Diepen og Femke Bol som siste etappe. Belgia og Storbritannia tok sølv og bronse.

Femke Bol er en av stjernene og de mest tiljublede utøverne på det nederlandske laget, og hun ledet også det nederlandske laget på 4x400 m mix i Paris og tok gull, sølv på 4x400 m for kvinner samt bronse på 400 m hekk. For 25 år siden mimret hun tilbake til da hun som 16-åring jobbet som frivillig under friidretts-EM i Amsterdam 2016, der hun skannet billetter for folk og fikk se noen av konkurransene, blant annet 800 meter-finalen med den nederlandske utøveren Thijmen Kupers - som endte på sjetteplass. Nå har hun vunnet fire OL-medaljer, fire VM-medaljer og fem EM-gull i friidrett.