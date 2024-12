Max Verstappen vinner et ujevnt løp i Qatar, men konstruktørtittelen er fortsatt ikke sikret

HQ

Max Verstappen har kanskje allerede vunnet verdensmestertittelen, men den firedobbelte nederlandske mesteren er fortsatt sulten på seire og poeng for Red Bull, noe som ble tydelig i Qatar Grand Prix, der Verstappen vant til tross for at han mistet pole position på grunn av en straff i kvalifiseringen.

Det var et tøft løp, med flere hendelser med Sergio Pérez og Nico Hulkenberg, Lewis Hamilton og Carlos Sainz som punkterte etter å ha kjørt gjennom skårene av et knust sidespeil som tidligere ble påkjørt av Valteri Bottas, Lando Norris som fikk en 10-sekundersstraff for ikke å ha bremset ned under gult flagg ...

Sikkerhetsbilene ble utplassert tre ganger i løpet, som endte med Charles Leclerc og Carlos Sainz på 2. og 6. plass, og holdt fast i løpet om konstruktørtittelen for Ferrari.

McLaren ligger 21 poeng foran, men med 44 poeng på spill neste helg i Abu Dhabi, har Ferrari fortsatt muligheter. Oscar Piastri ble nummer tre, men Norris' sanksjon, som endte på 10. plass, reduserte McLarens utbytte denne helgen kraftig.

Spesiell omtale til Guanyu Zhou, den kinesiske sjåføren som, etter å ha blitt sparket av Kick Sauber, tjente dem sine første 4 poeng for hele sesongen ved å avslutte åttende.