FIA kunngjør en e-sportsturnering i sim-racing for jenter og kvinner fra 16 år og oppover

FIA, som er det styrende organet for det meste av motorsporten rundt om i verden, har kunngjort et nytt initiativ og prosjekt som har som mål å oppmuntre kvinnelige fans til å bli mer involvert i esport- og simracingverdenen.

Dette kommer i en ny turnering kalt Girls on Track Rising Star (Esports Edition), og det er en idé som drives i samarbeid med Advanced SimRacing og iRacing, som tar sikte på å oppmuntre kvinner og jenter i alderen 16 år eller eldre til å konkurrere i sim-racing-arrangementer over hele kloden.

Konkurransen vil være tilgjengelig for alle kvinner over 16 år, uansett hvor de bor, og turneringen vil inneholde flere kvalifiseringsrunder som til slutt vil avgjøre hvilke ti beste førere som får muligheten til å dra til Macao for å konkurrere i en flerdagers live-finale på 2025 FIA Extraordinary General Assemblies Week.

