FIBA velger Frankrike og Japan som vertskap for basketball-VM i 2030 og 2031

FIBA har offentliggjort vertslandene for de to neste utgavene av verdensmesterskapet i basketball for kvinner og menn, etter utgavene i 2026 (det neste verdensmesterskapet for kvinner i Berlin) og 2027 (verdensmesterskapet for menn i Qatar, som allerede er i kvalifiseringsfasen). FIBA Basketball World Cup for kvinner 2030 vil bli arrangert i Japan, og FIBA Basketball World Cup 2031 vil bli arrangert i Frankrike.

Den neste utgaven av verdensmesterskapet i basketball for kvinner etter Berlin 2026 (4.-13. september) vil være i Tokyo, mellom 26. november og 8. desember 2030. I mellomtiden vil det neste herremesterskapet etter 2027 i Qatar bli arrangert i tre franske byer: Lille, Lyon og Paris mellom 29. august og 14. september 2031, med finale i Paris.

Avgjørende for beslutningen var at begge byene nylig har vært vertskap for de olympiske leker, Tokyo i 2021 og Paris i 2024. Japans kvinnelag vant sølv i OL i Tokyo i 2020, og Frankrikes herrelag vant sølv i OL i Paris i 2024.

"Japan og Frankrike er to basketballelskende nasjoner, to destinasjoner som er ekstremt populære blant våre fans, spillere og partnere. Men det som gjør oss enda mer begeistret for både 2030 og 2031, er den sjeldne egenskapen som Japan og Frankrike besitter, nemlig å tilføre sitt lokale, unike preg av fortreffelighet og smak for å gjøre arrangementene uforglemmelige i ettertid, sier FIBA.