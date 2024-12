FIBAs generalsekretær er enig med fansen: VAR bremser kampene for mye

HQ

FIBAs generalsekretær Andreas Zagklis holdt forrige mandag den sedvanlige videomøtet med pressen, der han tok opp flere temaer, blant annet en mulig utvidelse av NBA i Europa med opprettelsen av en ny europeisk liga, noe han innrømmet at de har hatt på "radaren", og at det pågår samtaler med NBA.

En ny liga parallelt med Euroleague kan være interessant, men Zagklis har andre ting å bekymre seg for, blant annet en opplevd forverring av spillet på grunn av Video Assitant Referee - VAR - som bremser kampene og gjør dem lengre. Kanskje for lange, noen ganger over to timer, til at folk klarer å opprettholde interessen.

"Min mening er at spillet har blitt mye langsommere. Om vi ikke er på kanten, så er vi veldig nær", sa han, og snakket om muligheten for at FIBA endrer de nåværende retningslinjene for VAR, som gir managere muligheten til å be om å få et spill revidert én gang, og to ganger i noen land.

"Jeg tror ikke vi kommer til å utvide regelen mye lenger, men det er den tekniske kommisjonen som skal avgjøre det", sa han. "Det må være en balanse mellom fair play, som aldri kan garanteres 100 prosent, og et godt produkt for fansen, som vi legger stor vekt på", ifølge EFE.

Denne regelen trådte i kraft 1. oktober 2022, og har fått et dårlig rykte blant basketballfans, på lik linje med og til og med verre enn i fotball på grunn av at basketball er en sport med mye høyere tempo.