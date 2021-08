HQ

Til tross for å være et ekstremt historiefokusert spill er ikke Bandai Namco og Supermassive Games redde for å vise for mye av The Dark Pictures: House of Ashes, for her er enda en trailer fra seriens tredje del.

Denne pirrer uansett nysgjerrigheten min mer enn de siste siden vi her får et innblikk i hvordan soldater fra ulike sider bør vurdere å stole på hverandre for å kunne overleve disse demonaktige skapningene som tydeligvis liker blod i ørkenen.