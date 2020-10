Du ser på Annonser

Samtidig som Konami bestemte seg for å utsette en "ordentlig" utgave av Pro Evolution Soccer i år grunnet COVID-19-situasjonen, og overgangen til den nye spillmotoren for neste generasjons konsoller, kjører EA Sports på som vanlig med sin årlige utgave av FIFA. Når sant skal sies så ser det på papiret ut som det er nok nye funksjoner i spillet til å rettferdiggjøre et spill til full pris, men kun dersom det ikke hadde gjort mer skade enn nytte.

For å starte med spillbarheten så er jeg veldig skuffet over FIFA 21. Det finnes nye funksjoner som i hovedsak går på spillerbevegelser og gjennombruddspasninger, og også hvordan de datastyrte spillerne oppfører seg i forhold til posisjonering som blant annet gjør at de unngår å gå i offside mer enn før. På den andre siden er de defensive datastyrte spillerne langt dårligere på å dekke rom som gjør deg ekstremt sårbar for kontringer i mot.

Du kan også bruke nye kontroller for å manuelt be spillere gå på løp, og så bruke høyre analogspake for å velge hvilken retning du ønsker at lagkameraten skal løpe. Det er en kul greie, men ettersom kontrollene er de samme som for eksempel finter eller førstetouch-bevegelser blir de vanskelig å bruke.

Konflikter mellom ulike kontroller skjer også i andre sammenhenger, og noen skjedde til og med i FIFA 20. Du kan for eksempel ikke utføre en L1/LB-dribling uten å sende en lagkamerat på løp ettersom det er samme knapp som gjelder for begge funksjonene, og dette er rett og slett absurd. Som sagt har dette skjedd i tidligere versjoner også, men på langt nær så ofte som det gjør i FIFA 21 på grunn av en rekke nye funksjoner.

Mens jeg er inne på offensive løp finnes det nå en funksjon som lar deg kontrollere en enkelt spiller ved å trykke inn L3/LS og R3/RS samtidig. Du kan da sentre ballen til en lagkamerat samtidig som du beholder kontrollen på pasningsleggeren. Dette lar deg løpe i riktig posisjon før du spør om å få pasningen tilbake. Dette er en interessant funksjon som gir deg bedre kontroll over spillet.

Et rimelig merkelig tilskudd er tilbakespoling, en funksjon som lar deg gå tilbake noen sekunder for å prøve det samme trekket på nytt - noe vi kjenner godt til fra enkelte bilspill. Du kan med andre ord gå tilbake dersom du får et mål i mot eller om du bommer på en målsjanse, og prøve på nytt. Jeg vet ikke om du synes dette er den beste eller verste funksjonen noensinne, men det er verdt å merke seg at denne funksjonen kun er å finne i Avspark-modusen, og dette gjør den i bunn og grunn overflødig.

Over til den verste delen med FIFA 21: forsvarsspill. Å forsvare seg i FIFA 21 er betraktelig vanskeligere enn i tidligere spill, og det er langt mer krevende når det kommer til timing. Det i seg selv ville vært vanskelig, med potensiale til å være utfordrende... hadde det bare vært balansert. Dessverre er det ikke det, og hovedgrunnen til dette er hvor utrolig effektive finter er blitt. Spiller forflytter ballen og endrer retning såpass fort at det er nesten umulig å følge en spillers bevegelser. Samtidig så kan de datastyrte spillerne stjele ballen fra deg nærmest hver gang uten å lage frispark.

Det er også et nytt "konkurransepreget" tilvalg som er tilgjengelig på legendarisk og ultimate vanskelighetsgrad som prøver å etterligne spillingen til en profesjonell Ultimate Team-spiller. Det betyr i praksis at den datastyrte motstanderen bruker mesteparten av tiden på å gjøre finter fremfor å spille fotball slik det er ment å spilles. Å spille mot de beste spillerne er ekstra irriterende ettersom ballen virker å være limt til beina deres, og selv etter en takling spretter ballen på magisk vis tilbake til de. Det er også svært enkelt for de å stjele ballen tilbake rett etter at de har mistet den, uten at du har tid til å reagere.

Heldigvis er det mulig å deaktivere denne modusen, men selv om den er slått av hender det seg at de datastyrte spillerne overbruker nærmest perfekte finter. Spiller du på en noenlunde grei vanskelighetsgrad er forsvarsspill i FIFA 21 en tålmodighetsprøve, rett og slett. Samtidig som motstanderens datastyrte spillere er ekstreme på å stjele ballen er de helt forferdelige når det kommer til markeringer og å dekke rom, og dette fører til en rekke kontringsmål.

Dette er dessverre ikke fotball. FIFA virker å være mer interessert i å fokusere på Ultimate Team-kamper enn å simulere sporten, men selv her mislykkes de. Her er det også ubalansert spillbarhet, overflod av mekanismer, konflikter mellom kontroller og høyst urealistiske datastyrte spillere går igjen. FIFA 21 er en frustrerende opplevelse selv om det krydres med noen magiske øyeblikk de få gangene realistisk fotball dukker opp.

Setter vi spillbarheten litt til side, og går inn i innholdet i FIFA 21 ser vi det samme som i FIFA 20. Det hele er delt opp i tre hovedmoduser med karrieremodus, Ultimate Team og Volta. Karrieremodusen inneholder noen nye funksjoner som for eksempel utviklingsplan for spillere. Her kan du velge hvilke områder spilleren skal trene på og utvikle, og du kan til og med trene spilleren inn i en ny posisjon på banen. Andre småting som å gjøre leieavtaler med utkjøpsklausul og nye valg for å gjøre budsjett- og forhandlingshåndtering vanskeligere uavhengig av vanskelighetsgraden på selve spillet er også å finne her.

Når det kommer til Volta er det her en ny historiemodus som kan være morsomt selv om det ikke kan sammenlignes helt med den fantastiske Journey-modusen vi så tidligere i serien. Her skal du følge karrieren til en gatefotballspiller (mann eller dame) gjennom turneringer over hele verden. Spillbarheten til spillet virker å passe bedre til Volta-delen enn til selve spillet, og det er kanskje her noe av problemet ligger? Uansett er Volta en morsom modus som har masse personlighet og også sitt eget økosystem i form av FIFA-poeng og kosmetiske objekter.

Til slutt har vi FUT, FIFA Ultimate Team, som er seriens desidert mest populære modus. Det er ikke så mange nye funksjoner å finne her, men det er noen nyheter i form av muligheten til å bygge en helt egen stadion helt fra bunn av. Her kan jeg velge fargene på tribunen, hvordan publikum oppfører seg, velge lydtema for når spillerne entrer gressmatta, egne målsanger og spesielle feiringer. Dette er et positivt tilskudd som gir Ultimate Team et mer personlig preg.

Et område som FIFA fortsatt er kongen på haugen med er produksjon. Med unntak av den nye forferdelige lilla menyen tilbyr FIFA 21 en ekstremt stor, lisensiert, spilleliste, mange effekter rundt banen, en rekke lisenser, stadioner, ligaer og klubber. Dette i tillegg til Volta-modusen som inneholder sekvenser med den tidligere brasilianske superstjernen Kaká, og filmatiske sekvenser i historien. Med det sagt virker FIFA å falle litt akterut på grafikkfronten, og da spesielt sammenlignet med konkurrenten PES. Jeg lurer på hvordan det vil se ut på PS5 og Xbox Series X som visstnok skal ha forbedringer som ikke engang er å finne i PC-versjonen.

Om du har fulgt min reise med FIFA de siste årene vet du at jeg har ment at FIFA 18 var den ultimate utgaven i serien, og kalte det til og med "Det beste FIFA-spillet noensinne". Dessverre har spillet tapt seg veldig siden. FIFA 20 hadde noen problemer, men disse har bare blitt enda verre i FIFA 21. Endringene har resultert i ubalansert spillbarhet, gitt frustrerende datastyrte spillere og spillet er mer og mer på vei bort fra realisme uten å tilby en morsom arkade-opplevelse heller. Kanskje er det tid for EA å gå tilbake til grasrota igjen og begynne på nytt? Det finnes knapt et bedre tidspunkt å gjøre det på enn nå som neste generasjons konsoller kommer.