FIFA 22 får cross-play - lar PS5, Xbox Series og Stadia spille sammen

Mot slutten av februar dukket det opp troverdige rykter som hevdet at FIFA 23 blant annet vil la oss spille med og mot personer på andre konsoller og PC, men vi må ikke vente helt til høsten for å se hvem som er best og ha det moro med venner på andre platformer.

EA Sports avslører at FIFA 22 skal få støtte for såkalt cross-play "snart". Akkurat når sies ikke, men når funksjonen kommer vil den i alle fall i starten bare være tilgjengelig på PlayStation 5, Xbox Series og Google Stadia. En annen begrensning er at man bare vil kunne gjøre dette i vennskapskamper og sesonger på nett, så det høres helt klart ut som om dette i hovedsak er en test for å finpusse alt før FIFA 23 kommer.