FIFA 22 slippes i oktober - Trailer viser kul teknologi

På fredag fortalte EA plutselig at de ville gi oss den første traileren fra FIFA 22. De holdt ord og mer enn det.

For etter en kort teasertrailer i går har vi nå fått FIFA 22 sin avdukingstrailer, og selv om den som forventet er av det filmatiske slaget er det litt kult å se den såkalte HyperMotion-teknologien. Kort sagt handler dette om at spillet ikke bare bruker bevegelser flere av verdens beste spillere har hjulpet til med ved å bruke spesielle motion capture-drakter, men også lar figurene lære nye animasjoner som får bevegelser til å bli naturlige og flytende.

Noe vi ikke får se i traileren er et målvakt-systemet skal være nytt og laget helt fra bunnen av slik at vi forhåpentligvis slipper de absurde situasjonene som av og til hender i tidligere spill. Samtidig venter det en Create a Club i karrieremodusen, flere endringer av Volta og introduksjonen av såkalte FIFA Ultimate Team Heroes som skal legge et større fokus på kultspillere og fansens favoritter.

Forvent mye mer informasjon om alt dette fremover siden FIFA 22 vil slippes den 1. oktober.