HQ

Etter årets versjon må EA Sports si farvel til FIFA-lisensen, og heretter vil deres fotballspill bli kalt EA Sports FC. Med andre ord blir det slutten på en nesten tretti år lang epoke i fotballspillverdenen, og jeg for min del satt med et håp om at den skulle få en verdig avslutning. Noe gjør de veldig bra samtidig som noe er mindre forståelige valg.

Kvinnefotball er i stadig større vekst, og det har EA også merket.

Fotballspill kan bli gjentagende, men med FIFA 23 gir EA oss en del nye moduser og funksjoner som faktisk er nyttig, kontra hva vi har sett tidligere av tilskudd som er mer gimmick enn noe annet (hei Volta). Kvinnelige ligaer, spilling på tvers av plattformer og nye spillmekanismer er bare noe av det nye vi får i årets spill. Spørsmålet er bare om de har gjort det bra, eller om det bare er listefyll. Heldigvis tyder det meste på at de fleste tilskuddene er fornuftige.

Kvinnefotball er i stadig vekst, og EM i England tidligere i sommer var et bevis på det. 87 192 mennesker var tilstede på Wembley for å se vertslandet slå Tyskland i finalen, og med det sikre sitt første europamesterskap i historien. EA har selvsagt notert seg dette, og med Sam Kerr fra Chelsea til å pryde spillcoveret sammen med Kylian Mbappe samt tilskuddet av den engelske og franske ligaen utvider de også kvinnesiden i spillet. Dessverre kan vi fortsatt ikke velge noen av disse i karrieremodusen.

Dette er en annonse:

Korte utfordringer gjør at du ikke trenger å sette av hele ettermiddagen for å spille.

Heldigvis har den modusen fått andre forbedringer som jeg setter pris på. For de som ikke har tid til å spille fulle kamper kan jeg nå for eksempel kun spille høydepunkter i kampene som omhandler min spiller, og dette gjør at kampene kan gå unna i en fei, og jeg får lagt ned flere sesonger på kort tid. Med andre ord er det lettere å få karrierefølelsen uten å måtte simulere kamper. Nytt av året er også spillerpersonlighet som gir deg muligheten til en viss grad av rollespill hvor du gjør valg som påvirker tre forskjellige arketyper: Individualist, ekspert og ryggrad. Hvilken stil du har avgjøres av valg du gjør og hvordan du spiller. Du kan også velge å kjøre på med en karriere som manager, enten fra bunn av eller som en av de allerede eksisterende i spillet. Synes du Kjetil Rekdal burde gjort en bedre jobb i Rosenborg? Nå kan du faktisk ta kontrollen som Kjetil Rekdal, og bevise at du kan gjøre en bedre jobb selv.

FIFA Ultimate Team (FUT) er uten tvil den mest spilte (og mest lønnsomme for EA) modusen i FIFA. Derfor sier det seg selv at det også er gjort endringer her, men ikke så store endringer som før. Kjemisystemet har fått en overhaling, og nå går kjemien minst like mye på nasjonalitet som liga og klubb. Dette gjør det lettere for nye spillere å forstå, men som en erfaren FIFA-spiller brukte jeg litt tid på å forstå systemet. Det gir heldigvis muligheter for å møte litt mer variasjoner av lag når du spiller mot andre, og ikke de samme 11 i hver kamp. Posisjonssystemet er også endret til å kun kunne endre til posisjoner spilleren er kjent for å spille i. Jeg kan med andre ord ikke gjøre Pierre-Emile Højbjerg til offensiv midtbane i stedet for defensiv midtbane, ettersom det er ikke en av hans sekundære posisjoner. På en annen side kan jeg flytte legenden Javier Zanetti over fra venstreback til høyreback om ønskelig ettersom han var kjent for å bekle begge posisjoner.

Nå er det begrenset med posisjoner du kan velge på spilleren din.

Dette er en annonse:

I likhet med karrieremodus har du også såkalte moments som består av kampspesifikke situasjoner du må fullføre innen en viss tid. Her tjener du FIFA-stjerner som igjen kan brukes til å låse opp pakker på en fin måte uten å måtte spille fulle kamper. Dette systemet er velkjent for de som har spilt Madden da de har hatt denne løsningen i flere år.

Det aller viktigste med ett FIFA-spill i mine øyne er selvsagt spillbarheten og spillmekanismen. Her er det også gjort endringer, og jeg vil påstå det er til det bedre. Dødballsystemet er totalt endret, og for meg personlig er det både enklere og vanskeligere å slå en god dødball. Cornere er en del vanskeligere, mens frispark gir meg mer kontroll enn jeg har følt tidligere. Selv om straffespark også har fått en overhaling føler jeg fortsatt det er 33% sjanse for keeper å redde da man kun trenger å velge riktig side så er mye gjort. Har spilleren som tar straffen meget høy rangering på straffespark kan du derimot treffe limt i krysset hvor det er utagbart for keeper, men fra den perioden jeg prøvde måtte spilleren ha minst 95 i rating på straffespark, og det er det ikke en overvekt av spillere som har.

En ny måte å ta frispark på, og en fancy ny grafikk.

Kraftskudd og mer teknisk dribling er også lagt til, og begge disse synes jeg fungerer på en god måte. Det er en deilig følelse å klemme til fra 25 meter og se ballen gå i krysset, men det krever godt med presisjon for å treffe hvor du ønsker. Som standard er det aktivert en kamerafunksjon som zoomer litt inn i det du eller en motstander prøver å utføre et kraftskudd, og dette kan være litt irriterende samtidig som det er kjekt å kunne forberede seg på hva som kommer, og da spesielt dersom du styrer keeperen i Pro Clubs for eksempel. Det er også mulig å slå av denne funksjonen i innstillingene.

Utseendemessig ser FIFA 23 bra ut, som det alltid gjør. Noen nye animasjoner, litt oppdatert utseende og grafikk generelt er å finne, men ikke de helt store endringene. Hypermotion2-grafikk (På PS5, Xbox Series, Stadia og PC) etter scoring som viser hastighet på skudd, vinkel og litt slike ting er morsomt å følge med på i starten, men etter kort tid blir det også kjedelig. Lydmessig er FIFA der det alltid har vært, med fengende menymusikk, autentiske tilrop og sanger fra publikum og en fin lydopplevelse på generell basis på det som skjer på banen enten det er taklinger eller ballberøringer.

Investere i Esport eller kjøpe deg trampoline? Det kan du gjøre i FIFA 23.

Pro Clubs og Volta er nå mer eller mindre slått sammen til en spillmodus hvor du rangerer spilleren din på tvers av modusene. Det er noen nye ubetydelige tilskudd i Volta, men jeg klarer helt ærlig ikke å få den gode følelsen med modusen. Da Volta ble introdusert håpet jeg det skulle minne meg om gode gamle FIFA Street, men det har EA fortsatt ikke klart å gjenskape. Vi blir servert fire nye fordeler i form av myke pasninger, pasningsbryter, løpe opp og måltyv. Dersom du venter på at lagkamerater skal bli klar i spillet kan du nå også utføre ferdighetsspill for å få tiden til å gå. Her tjener du også erfaringspoeng som teller på spilleren din, men det er en grense på 2000XP per uke. Det er uansett litt moro å kunne konkurrere mot lagkameraters beste resultat mens du venter på andre, i stedet for å bare sitte og glane i veggen.

Mener du Kjetil Rekdal eller Jostein Grindhaug bør gjøre en bedre jobb? Bevis det.

Kort oppsummert vil jeg si at FIFA 23 er en verdig avslutning av FIFA-serien som vi kjenner den. Nei, det er ikke det beste spillet i serien, men det er også langt fra det verste. Det største nederlaget med spillet vil jeg si at når de endelig introduserte muligheten for å spille på tvers av plattformer, så utelot de denne muligheten i Pro Clubs. Nå er jeg kanskje spillerbasen i Pro Clubs veldig mye mindre enn andre moduser, men når NHL-serien har planer om å ha denne muligheten på sikt med sitt spill overrasker det meg veldig at ikke FIFA har det. Det vil derimot gjøre drastiske endringer på FUT-markedet for eksempel. Jeg vil kalle FIFA 23 en oppgradering fra forgjengeren, men ikke med mye. Verdt pengene? Det synes jeg.