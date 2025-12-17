FIFA avslører sin "hemmelige partner" som skal konkurrere med EA Sports FC: Netflix

Hvis du trodde at med de siste oppsigelsene, kanselleringene av spill og den tilsynelatende snublingen av Warner Bros. Games som en del av Warner Bros. oppkjøpsavtale, hadde Netflix sagt farvel til sine videospillambisjoner, bør du sette deg ned, for underholdningsgiganten og FIFA har nettopp kunngjort et partnerskap for å gi ut en ny fotball-IP, og en som også vil gjøre det i tide til starten av FIFA World Cup 2026 neste sommer.

Spillet (som ennå ikke har fått noen offisiell tittel) er under utvikling av Delphi Interactive, et nystartet utviklingsstudio (på deres offisielle nettside står det 2024), som markedsfører seg selv på følgende måte: "Delphi skaper AAA-spill basert på verdens mest ettertraktede franchiser.

Delphi har utviklet en velprøvd modell for å redusere tittelrisiko, senke utviklingskostnadene og skape et enestående samarbeid mellom eiere av immaterielle rettigheter, kreative personer og utviklere."

Så det er ikke så vanskelig å konkludere med at det nye FIFA-spillet faktisk utvikles ved hjelp av en generativ AI-modell(Delphi), med Netflix som utgiver. I den offisielle pressemeldingen skriver de at for å spille spillet trenger du bare å ha en telefon og et abonnement, så foreløpig er den eneste bekreftede plattformen mobile enheter.

"FIFA World Cup vil være den kulturelle begivenheten i 2026, og nå kan fansen feire sin kjærlighet ved å bringe fotballen rett inn i stua," sier Alain Tascan, president for Netflix Games. "Vi ønsker å bringe fotballen tilbake til røttene med noe alle kan spille ved å trykke på en knapp."

sa FIFA-president Gianni Infantino: "FIFA er veldig glade for å samarbeide med Netflix Games og Delphi Interactive i forkant av FIFA World Cup 2026. Dette viktige samarbeidet er en viktig milepæl i FIFAs satsing på innovasjon i fotballspillverdenen, som har som mål å nå milliarder av fotballfans i alle aldre over hele verden og vil redefinere selve konseptet med simuleringsspill. Vårt nyutviklede spill markerer begynnelsen på en ny æra innen digital fotball. Det vil være gratis tilgjengelig for Netflix-medlemmer, og representerer et stort historisk skritt for FIFA."

"Fotball er det viktigste i verden," sier Casper Daugaard, grunnlegger og administrerende direktør i Delphi Interactive. "Som livslange FIFA-fans er vi beæret over å få være med på å innlede neste generasjon og gjenoppfinne fremtiden til serien. Vårt oppdrag er enkelt: å gjøre FIFA til det morsomste, mest tilgjengelige og globale fotballspillet som noensinne er laget." Andy Kleinman, president i Delphi Interactive, legger til: "Sammen med FIFA og Netflix Games skaper Delphi et spill som lever opp til det vakre spillet - et spill som hvem som helst, hvor som helst, kan glede seg over og umiddelbart føle fotballens magi."

Vi kommer med flere detaljer i 2026, men hva synes du om denne nye retningen for FIFA med Netflix Games?