FIFA avviser å suspendere Israel: "Vi kan ikke løse geopolitiske problemer"

FIFA kommer ikke til å iverksette noen umiddelbare tiltak for å sanksjonere Israel, noe som ble klart da FIFA-president Gianni Infantino uttalte dette torsdag, etter et rådsmøte i Zürich. "FIFA kan ikke løse geopolitiske problemer, men det kan og må fremme fotballen rundt om i verden ved å utnytte dens samlende, utdannende, kulturelle og humanitære verdier."

Rådet tok ingen beslutning om å ekskludere Israel, etter økende press fra andre internasjonale fotballorganisasjoner, og til og med FN-eksperter, som ba FIFA og UEFA om å suspendere Israel, og dermed forby dem å delta i turneringer som fotball-VM neste sommer.

"Det er et juridisk og moralsk imperativ å iverksette alle mulige tiltak for å få slutt på folkemordet i Gaza nå", sa en gruppe FN-eksperter i et brev i forrige uke. Infantino refererte ikke direkte til krigen i Gaza i sin åpningstale til torsdagens møte, men sendte bare tankene sine til "de mange konfliktene som eksisterer rundt om i verden i dag".

Tidligere onsdag sa FIFAs visepresident Victor Montagliani at beslutningen om å suspendere Israel burde falle på UEFA, det europeiske fotballforbundet, så "de må ta seg av det".