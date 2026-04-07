FIFA innleder disiplinærsak mot Spania på grunn av rasistiske tilrop i en vennskapskamp mot Egypt

HQ

FIFA har innledet en etterforskning av de rasistiske tilropene som ble hørt under vennskapskampen mellom Spania og Egypt i forrige uke, der en stor del av tilskuerne på RCDE Stadium i Cornellà, Barcelona, ropte "alle som ikke hopper, er muslimer".

"FIFA har i dag innledet disiplinærsak mot det spanske fotballforbundet for hendelsene som fant sted i vennskapskampen mot Egypt", heter det i en uttalelse. Dommeren rapporterte om sangene i sin rapport, og gjennom høyttalere og skjermer på stadion minnet kamparrangørene om at "lovgivningen for forebygging av vold i idretten forbyr og straffer aktiv deltakelse i voldelige, fremmedfiendtlige, homofobiske eller rasistiske handlinger."

De potensielle sanksjonene mot RFEF spenner fra en økonomisk straff til en forpliktelse til å vise antirasistiske budskap på senere kamper. Det er ikke forventet at dette vil føre til at stadion stenges for publikum i forbindelse med senere kamper, ifølge AS.

Dagen etter hendelsene uttalte Lamine Yamal, som er muslim, at sangene var "respektløse og uakseptable", og at "å bruke en religion som et hån på banen får deg til å se uvitende og rasistisk ut".