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FIFA-president Gianni Infantino håper virkelig at åpningskampen i en ny fotballturnering for spillere under 15 år skal være Israel mot Palestina. Turneringen ble kunngjort i desember i fjor, og er planlagt å finne sted i september 2026 i USA, selv om den fortsatt ikke har noen eksakte datoer, sted (det ryktes om Miami) eller engang navn, bortsett fra å bli beskrevet som «turneringer i festivalstil».

Disse «fotballfestivalene» for gutter under 15 år (en andre utgave i 2027 vil omfatte jenter under 15) vil, i motsetning til de fleste andre FIFA-turneringer, være åpne for alle 211 FIFA-medlemmer, inkludert Russland, som har vært utestengt siden krigen i Ukraina startet i januar 2022. Det vil være kortere kamper, spilt på mindre baner, med syv til ni spillere på hvert lag.

Ifølge kilder fra The Athletic ønsker FIFA at åpningskampen i turneringen senere i sommer skal være Israel mot Palestina, som et tegn på forening mellom landene.

Under FIFAs årlige kongress 30. april forsøkte Infantino, uten å lykkes, å få presidentene for det palestinske fotballforbundet, Jibril Rajoub, og det israelske fotballforbundet, Basim Sheikh Suliman, til å håndhilse på scenen, men begge sto flere meter unna. Til tross for Infantinos forsøk på å bygge broer mellom de to landene, lurer hans nærhet til Donald Trump, som har finansiert og bistått i Israels grusomme folkemord mot Palestina, ingen.