Historisk katedral i Kiev fra det 11. århundre rammet av russiske angrep: Ni mennesker omkom i de siste angrepene

HQ

Ni mennesker har blitt drept i en ny bølge av russiske luftangrep mot Ukraina søndag kveld: fire mennesker ble drept i hovedstaden Kiev, og fem redningsarbeidere omkom mens de forsøkte å slukke en brann i den nordøstlige byen Kharkiv.

Angrepene i Kyiv forårsaket betydelig skade på Dormition-katedralen, hovedbygningen til Kyiv Pechersk Lavra (Huleklosteret), et av de viktigste religiøse landemerkene i landet og for ortodoks kristendom. Kirken, som stammer fra det 11. århundre og er beskyttet av UNESCO som verdensarvsted, skal ha blitt truffet direkte. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kalte det «en av de største russiske forbrytelsene mot kristen kultur», og dette er ikke første gang katedralen, som ble nesten fullstendig gjenoppbygget etter andre verdenskrig, har blitt rammet i den pågående krigen.

Russlands invasjon av Ukraina har nå vart lenger enn første verdenskrig og har forverret seg de siste månedene, med Putin som intensiverer angrepene etter hvert som Russland mister noen av de erobrede områdene.

Dette kan føre til en fase i krigen hvor historiske steder blir mål for å svekke fiendens moral, ifølge El País. De siste russiske angrepene rammet også Arsenal-museet og et historisk ukrainsk filmstudio, og ødela en samling av klær som var flere hundre år gamle, mens Ukraina i forrige uke angrep Krim og rammet et museum viet til forsvaret av Sevastopol i Krimkrigen (1854–1855), og skadet Franz Roubauds enorme maleri.