FIFA skal produsere 2 026 mesterskapsringer, som skal deles ut til verdensmesterne og selges til fansen

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FIFA bringer enda en nordamerikansk tradisjon til verdensmesterskapet. Fra halvtidsshowet, som kan vare i 30 minutter, til mesterskapsringene som de 30 spillerne fra hvert lag vil motta hvis de vinner verdensmesterskapet – «noe som bringer en av de mest kjente amerikanske sportstradisjonene til den globale fotballen», sa FIFA.

Dette er første gang fotballturneringen innfører mesterskapsringer, i stil med NBA, NHL eller NFL, og det er uklart om dette vil bli en tradisjon for fremtidige verdensmesterskap, eller om det kun vil gjøres denne gangen under VM i USA, Mexico og Canada.

Det vi vet, er at det kun skal lages 2 206 ringer: 30 skal deles ut til spillerne på vinnerlaget, mens de resterende 1 996 skal selges til fans. Prisen er ikke kjent, men AS anslår at hvis ringene er mellom 14 og 18 karat, og avhengig av mengden edelstener, kan de ha en verdi på rundt 130 000 euro, tilsvarende NBA-mesterringene.

På den ene siden av ringen vil FIFA-VM-logoen være avbildet, mens den andre siden vil bli tilpasset for å gjenspeile vinnerlagets identitet. Hver ring vil være individuelt nummerert, skreddersydd og leveres med sitt eget ekthetsbevis.