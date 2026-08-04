Også FIFA-toppene Arsène Wenger og Mattias Grafström er imot Infantinos plan

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Gianni Infantinos plan om å selge ut 20 % av verdensmesterskapet i form av minoritetsandeler ble ikke bare avvist av UEFA og CONCACAF, men også internt i FIFA. Vi visste allerede at Infantinos seniorrådgiver hadde sagt opp, selv før FIFA bekreftet at planene skulle skrinlegges. I dag har vi fått vite at Arsène Wenger, sjef for global fotballutvikling og medlem av IFAB (som fastsetter og utarbeider nye fotballregler), også var imot ideen og ikke fikk vite om planene før de ble rapportert i media.

Wenger sendte en uttalelse til media tirsdag, der han sa at «Jeg var ikke involvert i denne strategiske planen og ble først kjent med prosjektet gjennom medieoppslag» og at «beslutningen om å trekke prosjektet tilbake var absolutt nødvendig og uomtvistelig, fordi jeg har full tillit til et uavhengig FIFA som tjener sporten vår med engasjement, åpenhet og integritet.»

Han var ikke den eneste topplederen i FIFA som tok avstand fra Infantino. Mattias Grafström, som har vært generalsekretær i FIFA siden 2024, sa i en intern e-post til de ansatte – som ble rapportert av Sky Sports og andre medier – at Infantinos plan var «vanskelig å forstå og akseptere». «En trist og kritikkverdig rekke hendelser – som heldigvis endte med at FFE-prosjektet ble permanent skrinlagt».

De siste dagene har Wales, Serbia og Sverige offisielt trukket tilbake sin støtte til Infantino før det kommende valget i mars 2027, og UEFA har truet med rettslige skritt. Flere nasjoner forventes å følge etter med uttalelser der de klart sier at de ikke vil stemme på Infantino neste år.