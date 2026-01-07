FIFA vil bruke AI-teknologi for å hjelpe lag og dommere i VM, for eksempel 3D-spilleravatarer for å fange opp offsider

HQ

FIFA deltok på CES 2026 i Las Vegas sammen med Lenovo, og begge selskapene presenterte en rekke AI-drevne teknologier som skal hjelpe lag, ledere og dommere, og i fremtiden også fansen, under VM i fotball 2026.

Den første nyheten er Football AI Pro, en generativ AI-kunnskapsassistent som alle de 48 lagene som deltar i turneringen vil få lov til å bruke (og i fremtiden også fansen, selv om det ikke er klart hvordan). Dette systemet vil analysere millioner av fotballdata og vise dem i form av tekst, video, grafer og 3D-visualiseringer, og lagene og trenerne vil få lov til å bruke det før og etter, men ikke under kampene.

FIFA bemerker at dette vil gi alle lag tilgang til et sofistikert analysesystem uavhengig av deres økonomiske og tekniske ressurser, "demokratiserer tilgangen til data ved å tilby det mest komplette settet med fotballanalyser til alle konkurrerende lag og snart også til fansen".

Dommerne vil også dra nytte av Lenovos innovasjoner, med forbedringer i halvautomatisk offside-teknologi. Ved hjelp av kunstig intelligens vil datamaskinene lage 3D-avatarer av spillere som skannes for å skape en 3D-modell, som hjelper systemet med å spore spillere på en pålitelig måte under raske eller hindrede bevegelser. Disse 3D-bildene vil også bli vist i videoassistentdommeren (VAR) og antakeligvis i TV-sendinger, slik at fansen kan få en klarere forståelse av dommeravgjørelsene.

Til slutt vil Referee View, et kroppskamera som dommerne bærer, og som allerede ble brukt som et prøveprosjekt i fjorårets klubb-VM, bli forbedret med AI-stabiliseringsprogramvare, noe som reduserer bevegelsesuskarphet og gir "et førstepersonsperspektiv av høyere kvalitet for det globale publikummet, noe som øker gjennomsiktigheten, forståelsen og engasjementet under hele kampen".