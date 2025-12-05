Trekningen av FIFA World Cup 2026 LIVE: alle gruppene til VM 2026

HQ

VM-trekningen er her: den siste fasen før VM 2026, der de 12 gruppene for de 48 lagene som skal konkurrere i USA, Mexico og Canada vil bli trukket.

Arrangementet finner sted på Kennedy Center i Washington D.C., med president Donald Trump til stede, i tillegg til mange kjendiser fra andre idretter. Arrangementet (som skal vare i 90 minutter) startet faktisk med en opptreden av tenoren Andrea Bocelli, som sang Nessun dorma.

Vi vil holde øye med alle kunngjøringer, med skuespillerne Kevin Hart og Danny Ramírez som hots. Du kan se trekningen direkte på din lokale TV-kanal (den sendes ikke på Internett bortsett fra FIFA+).

Artikkel under utvikling

Hvordan fungerer trekningen av VM 2026?

Det er 48 lag, 16 flere enn vanlig, fordelt på fire puljer etter FIFA-rangering. Hver gruppe på fire lag vil bestå av ett lag fra hver av puljene, som er :



Pot 1: Canada, Mexico, USA, Spania, Argentina, Frankrike, England, Brasil, Portugal, Nederland, Belgia, Tyskland





Pot 2: Kroatia, Marokko, Colombia, Uruguay, Sveits, Japan, Senegal, Den islamske republikken Iran, Republikken Korea, Ecuador, Østerrike, Australia





Pot 3: Norge, Panama, Egypt, Algerie, Skottland, Paraguay, Tunisia, Elfenbenskysten, Usbekistan, Qatar, Sør-Afrika





Pot 4: Jordan, Kapp Verde, Curaçao, Ghana, Haiti, New Zealand, fire europeiske sluttspillvinnere, to interkontinentale sluttspillvinnere



Dette betyr at lagene fra samme pulje ikke møter hverandre før i utslagsrundene. Dette sikrer balanse og rettferdighet, ettersom gruppene blir så balanserte som mulig. Det er imidlertid noen begrensninger i trekningen:



Hver gruppe kan ikke ha mer enn to lag fra en UEFA-region (som utgjør 16 av de totalt 48 lagene).



Det kan bare være ett lag fra hvert av de andre konføderasjonene (AFC, CONCACAF, CAF, CONMEBOL og OFC) i hver gruppe.



Spania og Argentina (de to øverst seedede lagene) og Frankrike og England (henholdsvis tredje- og fjerdeseedede lag) møtes ikke før i finalen; Spania og Argentina møter ikke England eller Frankrike før i semifinalen.



Når turneringen sparkes i gang 11. juni i Mexico, på Azteca Stadium, vil de to beste lagene i hver gruppe og de åtte beste lagene på tredjeplass kvalifisere seg til åttendedelsfinalene. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey 19. juli.

Slik ser du trekningen av VM 2026 på fredag

VM i fotball 2026 startet kl. 17:00 GMT (britisk tid), 18:00 norsk tid fredag 5. desember. Her er en liste over lokale kringkastere i Europa for VM-trekningen :



Belgia: Sporza, Auvio, VRT Max



Kroatia: HRT



Island RUV2



Norge NONRK, TV 2



Spania RTVE Play



Sverige: SVT2 SVT2



Sveits RTS, SRF



Storbritannia ITVX



Gleder du deg til fotball-VM 2026?