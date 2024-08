FIFAe arrangerer en multi-tittel i Liverpool senere denne måneden

HQ

Etter at FIFA og EA Sports skilte lag og FIFA-serien døde ut til fordel for EAs egenutviklede EA Sports FC, var det ganske klart at også FIFAe-konkurranseserien kom til å se helt annerledes ut. Vi begynner å få et veldig godt eksempel på dette.

For i tillegg til et verdensmesterskap på Rocket League har FIFAe avslørt at det senere denne måneden vil bli avholdt et multi-titelturnering i Liverpool, der Football Manager og eFootball vil stå i sentrum.

Arrangementet vil bli avholdt på Liverpools Exhibition Centre, og for Football Manager blir dette World Championship hvor 20 managere og én assisterende manager skal kjempe mellom 28. august og 1. september om å bli kåret til verdens beste og vinne en del av en premiepott på 100 000 dollar. Totalt 20 nasjoner skal delta, og England får to plasser som vertsnasjon.

eFootball-turneringen vil derimot dreie seg om en FIFAe Fame Your Game Cup der lokale spillere vil få konkurrere sammen med verdens beste.

Dette muti-tittel-arrangementet vil bli kringkastet over hele verden i de to siste dagene, med Spencer Owen som vert.