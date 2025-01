Fight or Flight byr på masse action i ny trailer

Josh Hartnett var svært populær rundt årtusenskiftet, med roller i filmer som Faculty, Black Hawk Down og Pearl Harbor, før han tok en lengre pause fra alt som har med Hollywood å gjøre.

Nå har han gjort comeback, og i fjor medvirket han i TV-serien The Bear og M. Night Shyamalan-thrilleren Trap. Tidlig neste år skal han være med i Fight or Flight, en actionfilm som for det meste foregår på et fly. Hartnett spiller en leiesoldat som blir sendt ut for å drepe en person, men flyet er fullt av leiemordere som er ute etter ham.

Fight or Flight har premiere på kino neste måned, og du kan sjekke ut den nye traileren nedenfor.