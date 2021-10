HQ

At japanske Figma vanligvis leverer vanvittig lekre actionfigurer vet vi allerede, og trivelig nok er de ofte relativt rimelige. Men spørsmålet er om de ikke har overgått seg selv med Doom Slayer som de nå har tolket og lanserer i juni 2022.

Vi snakker om en 16 centimeter høy og veldig poserbar figur med masser av tilbehør for at han skal kunne pryde ditt nerdealter på den måten du ønsker. Surf over hit om du ønsker å forhåndsbestille for $119,99 og gi deg selv en velfortjent julegave.