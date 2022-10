Filmen Return to Silent Hill annonsert

HQ

Gårsdagen bød på en rekke Silent Hill-nyheter, og det stopper ikke med spillene. Det ble nemlig kunngjort at Christophe Gans, som regisserte Silent Hill-filmen som ble utgitt for seksten år siden, kommer tilbake til serien med den kommende filmen "Return to Silent Hill". En slags reboot basert på Silent Hill 2 (som offisielt får en remake) og som denne gangen vil være mer fokusert på psykologisk skrekk. Både Gans og produsent Victor Hadida lover at Return også vil følge i spillenes fotspor langt mer enn de tidligere filmene og respekterer kildematerialet.

Håpet er å kunne gi ut Return to Silent Hill allerede neste år, og nå krysser vi bare fingrene for at den blir skikkelig bra.

Er du gira på en ny Silent Hill-film?

Verdens koseligste by vender tilbake til storskjermen!

