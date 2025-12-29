Filmen Sleeping Dogs har fått sin regissør

HQ

Sleeping DogsDet har i årevis vært meningen at Square Enix og United Front Games skulle lage en filmatisering av det velkjente actionspillet . Det har blitt drept, gjenopplivet, etterlatt for død, men nå ser det ut til at disse hundene endelig kommer til å våkne opp, ettersom Simu Lius tilpasning har et ferdig manus, og nå en regissør for å sette det sammen.

Som Liu kunngjorde på sosiale medier, er regissøren ingen ringere enn den indonesiske filmskaperen Timo Tjahjanto. Tjahjanto er kjent for sitt arbeid med en rekke actionfilmer, deriblant The Beekeeper 2, Nobody 2, The Shadow Strays og flere. Det er tydelig fra hans erfaring at vi kommer til å få mye solid action, men her håper vi at historien fra spillet også får en god representasjon.

Det er fortsatt ikke noe lanseringsvindu for Sleeping Dogs -filmen ennå, da det fortsatt er mye arbeid som skal gjøres på denne filmen før den ser dagens lys. Men siden vi har kunnet følge med på filmen så tett på grunn av Lius innlegg om den, vil vi sannsynligvis se mer av filmens vei til ferdigstillelse før lanseringen.