Filstørrelsene til Demon's Souls og Spider-Man: Miles Morales offentliggjort

De heteste spillene som slippes sammen med PlayStation 5 er for øyeblikket Demon's Souls og Spider-Man: Miles Morales. Mange frykter at harddiskplass blir et problem neste generasjon, da PlayStation 5 byr på en 825 gigabytes SSD. Dog skal det sies at spillene vil ta mindre plass på en SSD enn de ville gjort på en HDD.

Sony har nå gått ut med at Demon's Souls krever minst 66 gigabyte, mens Spider-Man: Miles Morales krever minst 50 gigabyte og Miles Morales Ultimate Edition minst 105 gigabyte. Tror du diskplass blir et problem for deg?