Final Fantasy Pixel Remaster bidrar til å løfte serien til over 200 millioner solgte eksemplarer

I fjor snakket Square Enix og dets representanter ofte om hvordan de prøver å utvide publikummet for spillene sine og slutte å bruke eksklusive spill, noe som i realiteten vil bety betydelig flere spill for Microsoft- og Nintendo-konsoller.

I september fikk vi en første forsmak på dette da de annonserte og lanserte Trials of Mana, Legend of Mana og Final Fantasy Pixel Remaster til Xbox i forbindelse med Tokyo Game Show. Sistnevnte tok seg til topps på salgslistene, og sammen med alle tidligere salg har dette nå resultert i at Square Enix avslører (via Gematsu) at samlingen har solgt i over fem millioner eksemplarer.

Takket være dette enestående resultatet har Final Fantasy -serien klatret til over 200 millioner solgte eksemplarer, noe som nok en gang minner oss om hvilken gigant av en spillserie dette faktisk er.