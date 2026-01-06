Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles har solgt 1 million eksemplarer

HQ

Det har tatt noen måneder, men Square Enix har helt klart levert nok en JRPG-hit. Vi sier dette fordi den japanske utgiveren nå har avslørt at Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles fra slutten av september har passert milepælen på én million solgte eksemplarer.

Som det har blitt bekreftet på sosiale medier, ble kunngjøringen gjort sammen med en kort melding som takket fansen for deres støtte til fan-favorittspillet.

"Starter det nye året med en stor takk til alle som har spilt Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles!"

Hvis du ennå ikke har spilt Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, kan du få tak i en kopi av spillet for øyeblikket på alle plattformer, inkludert Nintendo Switch 1 og 2. Hvis du er nysgjerrig på om det er et spill som er verdt tiden din, ikke gå glipp av vår anmeldelse.