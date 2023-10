Final Fantasy VII: Ever Crisis har blitt klassifisert for PC

HQ

Det ser ut til at Square Enix gjør seg klar til å bringe Final Fantasy VII: Ever Crisis til PC-spillere. ESRB har nå vurdert en PC-versjon av spillet, og sier at tittelen kommer til Windows PC og at den inneholder fantasivold, mildt blod, mildt språk og antydende temaer.

ESRB har gitt PC-versjonen en Teen vurdering, og opplyser at spillet inneholder "smerteskrik og fargerike lyseffekter" samt at "en håndfull miljøer viser blodlignende spor på bakken." Vurderingen går videre og legger til:

"Utklippsscener viser flere tilfeller av vold og/eller blod: en skapning med kutt og røde flekker; døde skapninger oppslukt av flammer; soldater som skyter på karakterer. Noen kvinnelige karakterer er designet med avslørende antrekk (f.eks. dyp utringning, våte klær som ser litt gjennomsiktige ut, bikinier på slagmarken). Ordene "jacka*s" og "bastard" forekommer i spillet."

ESRB bemerker også at det er kjøp i spillet i tittelen, inkludert tilfeldige gjenstander, som vi snakket om deres innvirkning i vår anmeldelse av spillet, som du finner her .