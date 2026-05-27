Final Fantasy VII: Rebirth blir det største Switch 2-spillet hittil

Neste uke kan Switch 2- og Xbox Series S/X-eiere endelig dykke ned i Final Fantasy VII: Rebirth, den kritikerroste andre delen i Square Enix' nyinnspillingsserie. Akkurat som Final Fantasy VII: Remake Intergrade er dette et massivt spill, og det vil lett bli den største tittelen som noensinne er utgitt for Switch 2.

Wccftech rapporterer nå at spillet er oppført i Japan eShop som 102 gigabyte i størrelse. I den europeiske butikken er det oppført som "bare" 91,5 gigabyte, noe som kan tyde på at den nå nesten obligatoriske dag én-oppdateringen ikke er inkludert i dette tallet. Uansett hvilken av disse størrelsene som gjelder for Switch 2, vil det være formatets største spill noensinne, og det vil åpenbart ikke få plass på en kassett. Det betyr at et Game Key Card er påkrevd, akkurat som med forgjengeren hvis du velger en fysisk versjon.

For å illustrere nøyaktig hvor lagringskrevende spillet er, er det utrolig vakre og massive Cyberpunk 2077: Special Edition bare 60 gigabyte stort, og forgjengeren Remake Intergrade klokket inn på 90,4 gigabyte.

Vi vil forresten nevne at Final Fantasy VII: Rebirth for øyeblikket er tilgjengelig med 20 % forhåndsbestillingsrabatt for Switch 2 og Xbox Series S/X, et tilbud som gjelder frem til 2. juni - så ikke gå glipp av det hvis du er interessert.