Final Fantasy VII: Rebirth fortsatt i rute for lansering "neste vinter"

Vi har knapt hørt eller sett noe til Final Fantasy VII: Rebirth etter at det ble annonsert for et år siden. Ganske forståelig med tanke på at Square Enix har nærmest alt fokus på den forestående lanseringen av Final Fantasy XVI i disse dager. Nå er det imidlertid bare 19 dager igjen til sistnevnte, så det er på tide med en liten oppdatering om den etterlengtede andre delen av nyinnspillingen.

Yoshinori Kitase har gått ut på Twitter for å fortelle oss at utviklingen av Final Fantasy VII: Rebirth går fint og i rute, så de har begynt å diskutere nøyaktig når "neste vinter" det lanseres.

