Final Fantasy VII: Rebirth har sin egen versjon av Gwent

I går rapporterte vi at hovedhistorien i Final Fantasy VII: Rebirth vil ta rundt 40 timer å fullføre. Det er imidlertid potensiale for at spilletiden kan nå 100+ timer, noe som virker spesielt sant nå som vi har flere detaljer om spillets kortbaserte minispill Queen's Blood.

I en samtale med Game Informer bekreftet medregissør Motomu Toriyama at vi får se en "massiv mengde" kort å samle på, og at Queen's Blood er som et eget spill. "Når det gjelder antall kort, er det en enorm mengde - nok til å være nesten som et eget kortspill. En del av moroa blir å samle disse kortene. Queen's Blood er mer et kortspill som handler om strategi og tenkning, men jeg har sett på noen av spilloppsettene når du nærmer deg slutten og har samlet alle kortene, og det har potensial til å bli et veldig prangende kortspill med høyt tempo."

Når man ser på et hvilket som helst spill som inneholder et eget kortspill, kommer man til å sammenligne det med The Witcher 3: Wild Hunt og kortspillet Gwent. Dette er noe teamet sannsynligvis forventet, ettersom regissør Naoki Hamaguchi sa at spillet påvirket utviklingen av Rebirth.

"Når det gjelder titler som The Witcher 3, som har et element av rollespill i en åpen verden, gjorde vi omfattende undersøkelser av denne typen titler og så på det som et utgangspunkt for Rebirth som en type tittel som kan stå ved siden av og ha den typen innhold som vil være tilfredsstillende for spillerne."