Final Fantasy VII: Rebirth sin historie tar 40 timer å fullføre

Final Fantasy VII: Rebirth er et av de mest etterlengtede spillene i 2024, og det kommer ut om bare et par måneder, den 29. februar.

Etter hvert som vi nærmer oss lanseringsdatoen dukker det opp flere detaljer om denne andre delen av nyinnspillingen. Nå vet vi, takket være Game Informer, at Final Fantasy VII: Rebirth vil ta rundt 40 timer å fullføre om du bare fokuserer på hovedoppdragene.

Men siden rundt 80 % av spillet dreier seg om utforskning kan du lett komme opp i over 60 timer hvis du dykker ned i noe av sideinnholdet. Som vi rapporterte om har spillet over 100 timer med innhold, og for å bruke så mye tid må du utforske mye, men selv da er det ikke sikkert at du oppdager alt.